Москва19 июн Вести.Российские военные на подлете к Москве отразили атаку еще 6 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Новые вражеские атаки отражаются с 12.00 мск 19 июня, за это время в московском регионе уничтожено 25 украинских дронов. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Накануне Москва и Московская область подверглись одной из самых массированных украинских атак с начала 2026 года — на подлете к столице было уничтожено около 194 вражеских БПЛА. Обломки дронов упали на территории ТЦ "Садовод", ТЦ "Белая дача", также нескольким беспилотникам удалось достичь МНПЗ. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в результате террористической агрессии погибла 8-летняя девочка. Накануне сообщалось о 17 пострадавших мирных жителях, также были зафиксированы значительные повреждения в разных муниципалитетах.