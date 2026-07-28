Москва28 июлВести.22 украинских беспилотника, летевших на Москву, были уничтожены системой противовоздушной обороны . Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Двенадцать БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороныотметил мэр в своем канале на платформе МАХ
Спустя непродолжительное время столичный градоначальник информировал о том, что были сбиты еще 10 дронов. Таким образом, их общее число дошло до 22 штук.
Собянин добавил, что в настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
Ранее сообщалось, что московские аэропорты Внуково и Домодедово обслуживают рейсы по согласованию в целях безопасности.