Москва28 июлВести.Московские аэропорты Внуково и Домодедово отправляют рейсы по согласованию. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации. Такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваниотметила пресс-служба ведомства на платформе МАХ
При этом для Внуково подобная мера вводится повторно за сегодняшнюю ночь.
Также возможны корректировки в расписании. Проверить статус своего рейса пассажиры могут на официальном табло аэропортов.