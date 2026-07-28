Аэропорты Внуково и Домодедово обслуживают рейсы по согласованию

Московские аэропорты Внуково и Домодедово отправляют рейсы по согласованию Аэропорты Внуково и Домодедово обслуживают рейсы по согласованию

Москва28 июл Вести.Московские аэропорты Внуково и Домодедово отправляют рейсы по согласованию. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации. Такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани отметила пресс-служба ведомства на платформе МАХ

При этом для Внуково подобная мера вводится повторно за сегодняшнюю ночь.

Также возможны корректировки в расписании. Проверить статус своего рейса пассажиры могут на официальном табло аэропортов.