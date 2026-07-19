Москва19 июлВести.Московские аэропорты Внуково и Домодедово начали принимать и отправлять рейсы по согласованию. Об этом сообщает Росавиация.
Аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаванейговорится в сообщении
В расписании обоих аэропортов возможны корректировки. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло.
Росавиация уточняет, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.