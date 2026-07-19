Столичные аэропорты Внуково и Домодедово принимают рейсы по согласованию

Росавиация: Внуково и Домодедово обслуживают рейсы по согласованию Столичные аэропорты Внуково и Домодедово принимают рейсы по согласованию

Москва19 июл Вести.Московские аэропорты Внуково и Домодедово начали принимать и отправлять рейсы по согласованию. Об этом сообщает Росавиация.

Аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней говорится в сообщении

В расписании обоих аэропортов возможны корректировки. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло.

Росавиация уточняет, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.