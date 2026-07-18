Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию из-за ограничений

Москва18 июл Вести.Утром в субботу, 18 июля, столичный аэропорт Домодедово начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани отмечается в сообщении, которое было опубликовано в 04.31 по московскому времени

В Росавиации пояснили, что данные меры необходимы для безопасности полетов.