Росавиация: в аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на полеты

Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию Росавиация: в аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на полеты

Москва17 июл Вести.Утром в пятницу, 17 июля, столичный аэропорт Домодедово начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани отмечается в сообщении, которое было опубликовано в 05.55 по московскому времени

В Росавиации пояснили, что данные меры необходимы для безопасности полетов.