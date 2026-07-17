Аэропорт Внуково работает по согласованию с соответствующими органами

Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию Аэропорт Внуково работает по согласованию с соответствующими органами

Москва17 июл Вести.В ночь на пятницу, 17 июля, столичный аэропорт Внуково начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани отмечается в сообщении, которое было опубликовано в 03.15 по московскому времени

В Росавиации пояснили, что данные меры необходимы для безопасности полетов.