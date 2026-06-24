Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию Росавиация: в аэропорту Внуково введены временные ограничения

Москва24 июн Вести.В ночь на среду, 24 июня, столичный аэропорт Внуково начал временно принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани отмечается в сообщении, оно было опубликовано в 01.39 по московскому времени

В Росавиации пояснили, что данные меры необходимы для безопасности полетов. Возможны корректировки в расписании рейсов.