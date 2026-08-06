Москва6 авгВести.В ночь на четверг, 6 августа, в целях безопасности столичный аэропорт Внуково перешел на обслуживание рейсов по согласованию, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.
Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваниотмечается в сообщении, которое было опубликовано в 00.52 по московскому времени
В Росавиации пояснили, что данные меры необходимы для безопасности полетов.