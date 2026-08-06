В Росавиации сообщили о временном обслуживании рейсов во Внуково по согласованию

Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию В Росавиации сообщили о временном обслуживании рейсов во Внуково по согласованию

Москва6 авг Вести.В ночь на четверг, 6 августа, в целях безопасности столичный аэропорт Внуково перешел на обслуживание рейсов по согласованию, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани отмечается в сообщении, которое было опубликовано в 00.52 по московскому времени

В Росавиации пояснили, что данные меры необходимы для безопасности полетов.