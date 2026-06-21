Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию с органами

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет самолеты по согласованию с органами Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию с органами

Москва21 июн Вести.Аэропорт Домодедово начал обслуживать рейсы по согласованию с органами, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Соответствующую информацию он опубликовал в мессенджере MAX 21 июня, в воскресенье, в 19.23.

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани написал пресс-секретарь ФАВТ

Он добавил, что в связи с ограничениями в расписании рейсов возможны изменения.

Аналогичные меры безопасности введены в столичном аэропорту Внуково.