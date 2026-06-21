Москва21 июнВести.Аэропорт Домодедово начал обслуживать рейсы по согласованию с органами, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Соответствующую информацию он опубликовал в мессенджере MAX 21 июня, в воскресенье, в 19.23.
Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаванинаписал пресс-секретарь ФАВТ
Он добавил, что в связи с ограничениями в расписании рейсов возможны изменения.
Аналогичные меры безопасности введены в столичном аэропорту Внуково.