Росавиация: аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию с органами

Аэропорт Домодедово начал обслуживать рейсы с учетом ограничений Росавиация: аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию с органами

Москва29 июн Вести.Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию с органами, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.

Соответствующую информацию он опубликовал в мессенджере MAX 29 июня, в понедельник, в 8.20 по московскому времени.

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани написал пресс-секретарь ФАВТ

Он добавил, что из-за ограничений в расписании рейсов возможны корректировки.