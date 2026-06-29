Москва29 июнВести.Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию с органами, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.
Соответствующую информацию он опубликовал в мессенджере MAX 29 июня, в понедельник, в 8.20 по московскому времени.
Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаванинаписал пресс-секретарь ФАВТ
Он добавил, что из-за ограничений в расписании рейсов возможны корректировки.