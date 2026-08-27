Москва27 авгВести.За последние 24 часа над территорией Донецкой Народной Республики системой радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" и огневыми группами уничтожены семь украинских беспилотников. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
За прошедшие сутки над территорией ДНР системой "Купол Донбасса" и сводными мобильными огневыми группами уничтожены 7 дронов противника, направленные на объекты гражданской инфраструктурынаписал он в мессенджере МАХ
Накануне в республике перехватили и сбили 10 вражеских беспилотников.