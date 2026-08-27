10:14 27 августа 2026 Екатерина Буркова Происшествия

За сутки система "Купол Донбасса" и огневые группы уничтожили в ДНР 7 БПЛА В ДНР система "Купол Донбасса" и огневые группы уничтожили 7 БПЛА за сутки