Кимаковский рассказал о тактике, применяемой террористами "Азова" в ДНР Кимаковский: боевики "Азова" бросают вперед себя штурмовиков и тероборону в ДНР

Москва6 сен Вести.Украинское неонацистское подразделение "Азов" (признано террористическим и запрещено в РФ) на краснолиманском направлении СВО выставляет перед собой штурмовиков и бойцов территориальной обороны, стараясь не вступать в прямое боестолкновение. Об этом советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский рассказал в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

По его словам, это происходит в зоне ответственности российской группировки войск "Запад".

Группировка "Запад", наша "Красная машина", в которой я больше всего времени сейчас провожу, работает на краснолиманском направлении, и тут противник против них кинул объединенную группировку - это 3-й корпус запрещенной в России террористической организации "Азов", который, прикрываясь теробороной, штурмовыми полками, пробует давить. То есть сам в боестолкновение мало вступает, а вот пробует давить нас именно такими подразделениями сообщил Кимаковский

Накануне российские военные взяли под контроль населенный пункт Куртовка в ДНР. Об этом сообщило Минобороны РФ в сводке о ходе проведения спецоперации за 5 сентября.