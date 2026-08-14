ТАСС: боевики полка "Скала" под контролем "Азова" действуют на территории ДНР

Боевики "Скалы" под контролем "Азова" действуют в ДНР ТАСС: боевики полка "Скала" под контролем "Азова" действуют на территории ДНР

Москва14 авг Вести.Боевики скандально известного штурмового подразделения ВСУ "Скала", перешедшие в подчинение корпуса "Азов" (признан террористическим и запрещен в РФ) действуют на территории Донецкой Народной Республики, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Собеседники журналистов отметили, что большая часть членов "Скалы" "не ощутили" переподчинение "Азову" и продолжают действовать как самостоятельное подразделение.

С высокой долей вероятности, речь идет исключительно про отдельные подразделения "Скалы", которые действуют на территории ДНР, - их действительно отправили в оперативное подчинение "Азову" рассказали российские силовики

Сообщения о переходе полка "Скала" в подчинение "Азову" появились 13 августа. Это подразделение известно особыми привилегиями внутри ВСУ и тем, что получает значительно лучшее обеспечение по сравнению с другими боевиками.

В то же время некоторые источники сообщают о массовых небоевых потерях в "Скале" из-за истязаний новобранцев.

До этого стало известно, что "Скалу" отправили на реорганизацию, так как полк был "искусственно раздут".