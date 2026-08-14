Москва14 авгВести.Боевики скандально известного штурмового подразделения ВСУ "Скала", перешедшие в подчинение корпуса "Азов" (признан террористическим и запрещен в РФ) действуют на территории Донецкой Народной Республики, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
Собеседники журналистов отметили, что большая часть членов "Скалы" "не ощутили" переподчинение "Азову" и продолжают действовать как самостоятельное подразделение.
С высокой долей вероятности, речь идет исключительно про отдельные подразделения "Скалы", которые действуют на территории ДНР, - их действительно отправили в оперативное подчинение "Азову"рассказали российские силовики
Сообщения о переходе полка "Скала" в подчинение "Азову" появились 13 августа. Это подразделение известно особыми привилегиями внутри ВСУ и тем, что получает значительно лучшее обеспечение по сравнению с другими боевиками.
В то же время некоторые источники сообщают о массовых небоевых потерях в "Скале" из-за истязаний новобранцев.
До этого стало известно, что "Скалу" отправили на реорганизацию, так как полк был "искусственно раздут".