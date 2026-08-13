Скандально известный полк ВСУ "Скала" перевели под командование "Азова" Штурмовой полк ВСУ "Скала" будет подчиняться "Азову"

Москва13 авг Вести.Украинские боевики, входящие в состав штурмового подразделения ВСУ "Скала", перейдут в подчинение корпуса "Азов" (признан террористическим и запрещен в РФ). Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря скандального полка Алексея Братущака.

Журналисты напомнили, что подразделение "Скала" всегда пользовалось особыми привилегиями на фронте и обеспечивалось значительно лучше.

Оперативное руководство ["Скалой"] будет осуществлять именно этот корпус ["Азов"] сказал Братущак

Вместе с тем некоторые источники регулярно сообщали о случаях массовых небоевых потерь, связанных с истязаниями новобранцев.

Ранее в украинской прессе появлялась информация о том, что полк "Скала", имеющий скандальную репутацию, проходит процедуру реорганизации по причине того, что был "искусственно раздут". Боевиков из его состава планируется распределить примерно в 10 различных подразделений.