Боевики "Азова" прикрываются жителями Славянска и Краматорска как живым щитом Боевики "Азова" прикрываются мирными жителями Славянска и Краматорска

Москва29 авг Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе украинского нацбата "Азов" (запрещен и признан в России террористической организацией) используют жителей Славянска и Краматорска в качестве живого щита, заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

Командование ВСУ направило боевиков "Азова" для укрепления фронта у Славянска и Краматорска.

Украинские боевики и националисты абсолютно никак не считаются с гражданским населением. Помимо мародерства и хамского отношения к мирным гражданам, которых они якобы считают "своими", боевики начинают использовать гражданские объекты и гражданскую инфраструктуру, прикрываются мирным населением как живым щитом приводит ТАСС слова Марочко

Сведения о преступлениях украинских солдат и националистов поступают из Славянска и Краматорска "в больших объемах", подчеркнул Марочко.

Решением Верховного суда России от 2 августа 2022 года украинский националистический полк "Азов" признан террористической организацией, его деятельность в России запрещена.