Марочко: ВСУ превратили Славянск, Краматорск и Дружковку в города-призраки Марочко: ВСУ превратили Краматорск и Славянск в города-призраки

Москва20 авг Вести.Славянск, Краматорск и Дружковка в Донецкой Народной Республике (ДНР) стали под оккупацией Вооруженных сил Украины (ВСУ) "городами-призраками", Киев задействовал всю гражданскую инфраструктуру в военных целях, заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

Славянск, Краматорск, Дружковка полностью превратились в населенные пункты-призраки. Там не наблюдается какой-то гражданской активности. Украинские боевики целиком и полностью переоборудуют все, что может им обеспечить безопасность. То есть гражданские объекты используют в военных целях, тем самым нарушая международное гуманитарное право, которым напрямую запрещено использовать гражданские объекты, в том числе там, где находятся гражданские люди, в военных целях. Они не могут быть объектами для ведения военных действий, но Киев это не останавливает приводит ТАСС слова Марочко

В славянско-краматорской агломерации расположен один из ключевых и логистических центров ВСУ в Донбассе. Через этот центр проходят основные железнодорожные и автомобильные маршруты снабжения группировки противника в Донбассе.

В Дружковке почти не осталось мирного населения, а гуманитарная обстановка в городе крайне сложная, заключил Марочко.