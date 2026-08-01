Москва1 авгВести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) занимаются мародерством в Дружковке в Донецкой Народной Республике (ДНР) и вывозят награбленные вещи на военных грузовиках, заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.
Украинские боевики занялись в Дружковке своим излюбленным делом и начали шерстить по домовладениям и квартирам мирных граждан. То есть мародерство идет полным ходом. Неоднократно поступала информация о том, что в ночное время украинские боевики вывозят награбленные ценные вещи на военных грузовикахприводит ТАСС слова Марочко
Между тем российские бойцы зашли в Дружковку 29 июля.