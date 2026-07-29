ВС РФ зашли в Дружковку в ДНР Военнослужащие группировки "Юг" вошли в Дружковку в ДНР

Москва29 июл Вести.Бойцы Вооруженных сил России группировки "Юг" зашли в населенный пункт Дружковка в ДНР. Об этом сообщили в пресс-центре группировки.

Военные отметили, что украинские СМИ продолжают "рассказывать сказки" о том, что продвижение российских войск якобы остановлено.

Штурмовые группы 3-го армейского корпуса уже в Дружковке приводит РИА Новости заявление пресс-службы

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что боевики Вооруженных сил Украины не контролируют ни одного дома в Красном Лимане в Донецкой Народной Республике, хотя и пытаются заходить в серые зоны города и закрепляться в них.