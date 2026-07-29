Москва29 июлВести.Бойцы Вооруженных сил России группировки "Юг" зашли в населенный пункт Дружковка в ДНР. Об этом сообщили в пресс-центре группировки.
Военные отметили, что украинские СМИ продолжают "рассказывать сказки" о том, что продвижение российских войск якобы остановлено.
Штурмовые группы 3-го армейского корпуса уже в Дружковкеприводит РИА Новости заявление пресс-службы
Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что боевики Вооруженных сил Украины не контролируют ни одного дома в Красном Лимане в Донецкой Народной Республике, хотя и пытаются заходить в серые зоны города и закрепляться в них.