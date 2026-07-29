Марочко: ВСУ уже не контролируют ни одного дома в Красном Лимане Российские бойцы освободили все дома в Красном Лимане

Москва29 июл Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) не контролируют ни одного дома в Красном Лимане в Донецкой Народной Республике (ДНР), хотя и пытаются заходить в серые зоны города и закрепляться в них, заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

Российские бойцы продвинулись в западном направлении. Сейчас украинские боевики абсолютно не контролируют ни одного домостроения в Красном Лимане. Есть много серых зон, куда украинские боевики пытаются еще заходить и закрепляться. Но эти цели выявляются и уничтожаются своевременно российскими бойцами приводит ТАСС слова Марочко

Между тем российский офицер с позывным Жара заявил, что российские войска не дают подразделениям ВСУ закрепиться в районе Красного Лимана.