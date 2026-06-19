Военэксперт объяснил важность контроля над Красным Лиманом Кнутов: бойцы ВС РФ взяли под контроль почти весь Красный Лиман в ДНР

Москва19 июн Вести.Российские подразделения взяли под контроль практически всю территорию Красного Лимана в Донецкой Народной Республике, тем не менее город на данный момент еще не освобожден от украинских боевиков. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

По его словам, контроль над городом позволяет направлять в населенный пункт свежие резервы, подчеркнул он.

Красный Лиман, там сейчас наши малые группы практически взяли под контроль весь город. Но это не значит, что город наш. То есть мы присутствуем во всех районах, идут бои между противником и нашими военными. Но это вообще достаточно серьезный успех. Почему? Потому что он позволяет наполнять город нашими резервами и за счет этих резервов освободить этот населенный пункт, а он играет ключевую роль в продвижении к Славянску объяснил Кнутов

19 июня Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск "Запад" за минувшую неделю освободили 251 здание в Красном Лимане. Штурмовые подразделения продолжают зачищать город, создавая "огневой мешок" для остатков украинских формирований, уточнили в ведомстве.