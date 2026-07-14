"Цепляются за уже потерянный город": эксперт о положении ВСУ в Красном Лимане

Военный эксперт рассказал о бедственном положении ВСУ в Красном Лимане "Цепляются за уже потерянный город": эксперт о положении ВСУ в Красном Лимане

Москва14 июл Вести.В городе Красный Лиман уже находятся штурмовые группы ВС РФ, которые проводят методичную зачистку населенного пункта от оставшихся боевиков ВСУ. Об этом ИС "Вести" рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Он добавил, что оставшиеся в Красном Лимане украинские солдаты практически не получают снабжения.

В Лимане действуют наши штурмовые группы и одиночные бойцы, которые совершенно спокойно передвигаются от дома к дому. Именно проводят зачистку, ищут тех бойцов противника, которые еще остаются в городе, и уничтожают их. Тех, кого удается взять в плен, учитывая, что они прижаты к реке. Снабжение практически отсутствует. Там будут и больные, и худые, и какие угодно. В этом отношении положение у противника безнадежно. Он цепляется за город, который уже потерял рассказал Онуфриенко

Ранее сообщалось, что большая часть боевиков ВСУ, которые сдаются в плен в районе Красного Лимана, – гражданские, набранные с улицы. Пленные даже не знают своих командиров.