Москва14 июл Вести.Мощные укрепления ВСУ в районе города Красный Лиман осложняют продвижение ВС РФ, однако момент освобождения населенного пункта приближается. Таким мнением с ИС "Вести" поделился военный эксперт Александр Хроленко.

Севернее Славянска завершается зачистка отдельных очагов сопротивления противника в городе Красный Лиман. Достаточно сложно освободить этот город, потому что противник отчаянно цеплялся за городские кварталы, там были укрепления достаточно мощные. Но тем не менее, я считаю, что Красный Лиман должен выйти к полному освобождению, и по данным, которые поступают из этого района, ситуация развивается положительно