Марочко сообщил о попытках Киева деблокировать подразделения ВСУ у Дружковки Марочко: командование ВСУ пытается деблокировать свои подразделения у Дружковки

Москва4 сен Вести.Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытается деблокировать свои подразделения у Дружковки в Донецкой Народной Республике (ДНР), однако украинские боевики оказываются в созданном ВС РФ огневом мешке. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

В беседе с ТАСС он отметил, что Киев использует на этом участке дополнительные ресурсы, однако не может стабилизировать обстановку.

Сейчас украинские боевики всячески пытаются деблокировать свои подразделения, которые находятся уже под нашим огневым контролем южнее Дружковки. На данный момент могу сказать, что уже планомерно формируется огневой мешок для украинских боевиков, которые находятся южнее Дружковки сказал Марочко

Накануне эксперт подчеркнул, что российские бойцы заблокировали украинских боевиков в пригороде Дружковки - населенном пункте Алексеево-Дружковка.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении Ижевки в ДНР.