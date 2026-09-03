Минобороны России сообщило об освобождении Ижевки в ДНР

Российская армия освободила Ижевку в Донецкой Народной Республике Минобороны России сообщило об освобождении Ижевки в ДНР

Москва3 сен Вести.Российские военнослужащие освободили населенный пункт Ижевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявили в Минобороны РФ.

Уточняется, что населенные пункты взяты под контроль силами подразделений группировки войск "Юг".

В результате активных действий освободили населенный пункт Ижевка Донецкой Народной Республики отмечается в сообщении

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что российские войска в зоне проведения специальной военной операции каждый день идут вперед, и темп их продвижения растет.

Накануне в Минобороны РФ заявили об освобождении населенных пунктов Казачья Лопань в Харьковской области и Святогорск в Донецкой Народной Республике.