Москва23 октВести.Часть сервисов компании "Лугаком" приостановлена после атак ВСУ по территории оператора связи, некоторые услуги не оказываются. Об этом рассказал генеральный директор компании "Лугаком" Андрей Богучарсков в интервью ИС "Вести".
Украинские боевики с применением 6 беспилотников атаковали восточные районы Луганска ночью 23 октября. Враг бил прицельно по зданию и территории коммуникационного центра оператора связи.
Здание после нескольких прямых попаданий восстановлению не подлежит. Серверное и коммутационное оборудование в здании обеспечивало связью и интернетом жителей не только города, но и части других районов ЛНР. Сейчас работа полностью остановленапередает корреспондент ИС Вести
На территории телекоммуникационного центра, в результате прилета образовалась огромная глубокая воронка, также незначительные повреждения получила и башня связи.
На сегодня часть сервисов нашей компании приостановлена, и услуга не оказывается. Также пострадали из-за данного инцидента часть наших операторов в нашей республике. Это домашний интернет, магистральный интернет, это звонкисказал Андрей Богучарсков
Отмечается, что специалисты уже приступили к работам по восстановлению оборудования узла связи, однако для этого потребуются значительные затраты и время. В настоящее время в регионе наблюдаются перебои в работе мобильной и сотовой связи, а также интернета.
В результате террористических действий погибли два мирных жителя ЛНР, еще четверо пострадали. Повреждения также получили жилые дома и промышленный объект.
Ранее, 21 октября, украинские боевики также нанесли массированные удары по Луганску, в том числе по зданию Луганской телефонной компании, после чего там начался пожар. Погибли два инженера.