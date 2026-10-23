Восстановлению не подлежит: стало известно о последствиях ударов ВСУ в Луганске Гендиректор "Лугаком": часть сервисов компании приостановлена после атак ВСУ

Москва23 окт Вести.Часть сервисов компании "Лугаком" приостановлена после атак ВСУ по территории оператора связи, некоторые услуги не оказываются. Об этом рассказал генеральный директор компании "Лугаком" Андрей Богучарсков в интервью ИС "Вести".

Украинские боевики с применением 6 беспилотников атаковали восточные районы Луганска ночью 23 октября. Враг бил прицельно по зданию и территории коммуникационного центра оператора связи.

Здание после нескольких прямых попаданий восстановлению не подлежит. Серверное и коммутационное оборудование в здании обеспечивало связью и интернетом жителей не только города, но и части других районов ЛНР. Сейчас работа полностью остановлена передает корреспондент ИС Вести

На территории телекоммуникационного центра, в результате прилета образовалась огромная глубокая воронка, также незначительные повреждения получила и башня связи.

На сегодня часть сервисов нашей компании приостановлена, и услуга не оказывается. Также пострадали из-за данного инцидента часть наших операторов в нашей республике. Это домашний интернет, магистральный интернет, это звонки сказал Андрей Богучарсков

Отмечается, что специалисты уже приступили к работам по восстановлению оборудования узла связи, однако для этого потребуются значительные затраты и время. В настоящее время в регионе наблюдаются перебои в работе мобильной и сотовой связи, а также интернета.

В результате террористических действий погибли два мирных жителя ЛНР, еще четверо пострадали. Повреждения также получили жилые дома и промышленный объект.

Ранее, 21 октября, украинские боевики также нанесли массированные удары по Луганску, в том числе по зданию Луганской телефонной компании, после чего там начался пожар. Погибли два инженера.