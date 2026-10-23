Москва23 октВести.В результате атак со стороны Украины в Луганской Народной Республике погибли два мирных жителя, еще четверо получили ранения. Об этом сообщает глава ЛНР Леонид Пасечник.
Неонацисты продолжают террористические удары по мирным жителям: два человека погибли, еще четыре получили ранения… Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Всем раненым желаю скорейшего выздоровлениянаписал руководитель республики в мессенджере МАХ
Целями противника стали транспортные средства на дорогах в Беловодском, Станично-Луганском и Славяносербском муниципальных округах. Там при ударах ВСУ двое мужчин погибли и трое пострадали.
Один человек был ранен при ночной атаке украинских боевиков по территории местного оператора связи "Лугаком" и промышленного объекта в столице региона.
Всего в небе над ЛНР уничтожили около 70 воздушных целей.