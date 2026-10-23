В ЛНР в результате атак со стороны Украины 2 человека погибли и 4 пострадали

Два человека погибли и четверо пострадали при атаках ВСУ на ЛНР В ЛНР в результате атак со стороны Украины 2 человека погибли и 4 пострадали

Москва23 окт Вести.В результате атак со стороны Украины в Луганской Народной Республике погибли два мирных жителя, еще четверо получили ранения. Об этом сообщает глава ЛНР Леонид Пасечник.

Неонацисты продолжают террористические удары по мирным жителям: два человека погибли, еще четыре получили ранения… Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Всем раненым желаю скорейшего выздоровления написал руководитель республики в мессенджере МАХ

Целями противника стали транспортные средства на дорогах в Беловодском, Станично-Луганском и Славяносербском муниципальных округах. Там при ударах ВСУ двое мужчин погибли и трое пострадали.

Один человек был ранен при ночной атаке украинских боевиков по территории местного оператора связи "Лугаком" и промышленного объекта в столице региона.

Всего в небе над ЛНР уничтожили около 70 воздушных целей.