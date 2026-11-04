Два мирных жителя ЛНР погибли, еще пятеро пострадали в результате ударов ВФУ

Два жителя ЛНР погибли, пятеро пострадали в результате ударов ВФУ Два мирных жителя ЛНР погибли, еще пятеро пострадали в результате ударов ВФУ

Москва4 ноя Вести.За прошедшие сутки два мирных жителя ЛНР погибли, еще пятеро получили ранения в результате ударов украинских боевиков. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

В пгт Изварино … вражеский БПЛА атаковал автомобильную мойку. Возник пожар, и на помощь пришли проживающие рядом двое братьев – сотрудники МЧС … Они и работник автомойки помогали ликвидировать пожар. В это время неонацисты прицельно ударили повторно. Работник получил ранения, а один из сотрудников МЧС России погиб. Он был не при исполнении, но не смог остаться в стороне. Настоящий Герой написал он в своем канале в мессенджере МАХ

В Троицком муниципальном округе ВФУ ударили вблизи жилого дома — погиб мужчина. В Станично-Луганском муниципальном округе также была атакована придомовая территория — ранен 44-летний мужчина.

На участке дороги Луганск – Беловодск — ранения получил 41-летний мужчина; в Лутугинском муниципальном округе при атаке на мусоровоз пострадал водитель спецтехники. Двое водителей грузовиков пострадали после ударов в Новопсковском и Краснодонском муниципальных округах.

Силами противовоздушной обороны (ПВО) и мобильно-огневыми группами (МОГ) над территорией ЛНР было сбито около 110 воздушных целей.