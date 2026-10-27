В ЛНР за сутки погибли 4 человека, 8 ранены

Четверо жителей ЛНР погибли, восемь получили ранения в ЛНР за сутки В ЛНР за сутки погибли 4 человека, 8 ранены

Москва27 окт Вести.Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил о четырех погибших и восьми раненых жителях региона.

Тяжелые сутки для нашей республики: четыре человека погибли, еще восемь получили ранения написал он в мессенджере MAX

Так, мужчина погиб в Краснодонском муниципальном округе, где беспилотник жилой дом со спящей семьей.

В Антрацитовском муниципальном округе в результате массированных ударов вблизи жилых домов погиб мужчина, пострадали две женщины. А в селе Дьяково ранения получили женщина и мужчина.

В Луганске. ВСУ атаковали складские помещения – погиб работник. Мужчина пострадал при ударе по жилому дому.

В Сватовском муниципальном округе атаке подвергся грузовой автомобиль сельхозпредприятия – погиб водитель. В результате еще одного вражеского удара ранения получил мужчина.

Кроме того, беспилотник ударил по легковому автомобилю на дороге Нижняя Дуванка – Белокуракино, ранение получил местный житель.

В Кременском муниципальном округе в результате атаки дрона пострадала женщина.

Пасечник выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, а раненым пожелал скорейшего выздоровления.

По его данным, системами ПВО и силами мобильных огневых групп над ЛНР уничтожено порядка 40 воздушных целей.