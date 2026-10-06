Москва6 октВести.ЛНР подверглась массированной атаке со стороны украинских боевиков, в результате вражеской агрессии 4 мирных жителя погибли, еще 3 пострадали. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.
В Сватовском муниципальном округе неонацисты ударили по легковому автомобилю, … [погибли два человека]. Еще один удар нанесен по гражданскому автомобилю, ранен 63-летний мужчина. В Станично-Луганском муниципальном округе ВФУ нанесли несколько ударов по грузовым автомобилям, погибли двое водителейнаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
На автодороге Беловодск-Луганск БПЛА ударил по грузовику — ранен водитель; в Рубежном атакована "Газель" — пострадал мужчина. Еще один удар нанесен в Антрацитовском муниципальном округе по рейсовому автобусу Фащевка-Красный Луч – обошлось без пострадавших.
Помимо прочего, в Лисичанске ВСУ прицельно ударили по территории больницы — есть повреждения, также возник пожар. На место прибыли сотрудники МЧС России, во время ликвидации возгорания по ним был нанесен повторный прицельный удар. К счастью, никто не пострадал.
ВС РФ над территорией региона уничтожили более 70 воздушных целей.