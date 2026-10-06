ЛНР подверглась массированной атаке вражеских БПЛА, погибли и пострадали люди ЛНР подверглась массированной атаке БПЛА ВСУ — 4 человека погибли, 3 пострадали

Москва6 окт Вести.ЛНР подверглась массированной атаке со стороны украинских боевиков, в результате вражеской агрессии 4 мирных жителя погибли, еще 3 пострадали. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

В Сватовском муниципальном округе неонацисты ударили по легковому автомобилю, … [погибли два человека]. Еще один удар нанесен по гражданскому автомобилю, ранен 63-летний мужчина. В Станично-Луганском муниципальном округе ВФУ нанесли несколько ударов по грузовым автомобилям, погибли двое водителей написал он в своем канале в мессенджере МАХ

На автодороге Беловодск-Луганск БПЛА ударил по грузовику — ранен водитель; в Рубежном атакована "Газель" — пострадал мужчина. Еще один удар нанесен в Антрацитовском муниципальном округе по рейсовому автобусу Фащевка-Красный Луч – обошлось без пострадавших.

Помимо прочего, в Лисичанске ВСУ прицельно ударили по территории больницы — есть повреждения, также возник пожар. На место прибыли сотрудники МЧС России, во время ликвидации возгорания по ним был нанесен повторный прицельный удар. К счастью, никто не пострадал.

ВС РФ над территорией региона уничтожили более 70 воздушных целей.