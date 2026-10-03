Москва3 октВести.Два мирных жителя погибли и трое получили ранения в результате атак украинских БПЛА по транспорту в ЛНР, сообщил глава республики Леонид Пасечник в MAX.
Водитель и пассажир грузового автомобиля погибли на автодороге Луганск – Алчевск, когда беспилотник противника атаковал транспортное средство.
Спастись удалось только одному мужчине. Он получил ранения и сейчас находится в больнице, рассказал глава ЛНР.
Неонацисты продолжают прицельно наносить удары по мирным жителям: погибли два человека, еще трое раненыговорится в публикации
Пасечник также сообщил, что в Кременском муниципальном округе при ударе беспилотника противника по грузовику строительного предприятия пострадал его водитель, а на автодороге Старобельск – Новоайдар неонацисты нанесли удар по легковому автомобилю. Ранен 56-летний мужчина.
Глава ЛНР заверил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.