Москва1 сенВести.В Луганской Народной Республике в результате атак украинских беспилотников четыре человека погибли, еще трое пострадали. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник в мессенджере MAX.
Неонацисты продолжают прицельно наносить удары по мирным жителям: погибли четыре человека, еще три получили ранениянаписал Леонид Пасечник
На дороге Антрацит – Красный Луч дрон атаковал гражданскую фуру, водитель и пассажир погибли. В районе Красного Кута и Малониколаевки под удары попали еще два грузовика – оба водителя погибли.
В Перевальском округе и на выезде из Новоайдара в результате удара дронов пострадали водители грузового автомобиля и "Газели". В Кременском округе ранен 54-летний мужчина.
Глава республики выразил соболезнования семьям погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.
За сутки Вооруженные силы Украины атаковали автомобили, жилые дома и объекты инфраструктуры в девяти муниципалитетах. Силы противовоздушной обороны ликвидировали порядка 30 беспилотников.