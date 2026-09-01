В ЛНР четыре человека погибли, трое ранены в результате атак беспилотников

В ЛНР в результате ударов БПЛА погибли четверо мирных жителей, трое пострадали В ЛНР четыре человека погибли, трое ранены в результате атак беспилотников

Москва1 сен Вести.В Луганской Народной Республике в результате атак украинских беспилотников четыре человека погибли, еще трое пострадали. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник в мессенджере MAX.

Неонацисты продолжают прицельно наносить удары по мирным жителям: погибли четыре человека, еще три получили ранения написал Леонид Пасечник

На дороге Антрацит – Красный Луч дрон атаковал гражданскую фуру, водитель и пассажир погибли. В районе Красного Кута и Малониколаевки под удары попали еще два грузовика – оба водителя погибли.

В Перевальском округе и на выезде из Новоайдара в результате удара дронов пострадали водители грузового автомобиля и "Газели". В Кременском округе ранен 54-летний мужчина.

Глава республики выразил соболезнования семьям погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

За сутки Вооруженные силы Украины атаковали автомобили, жилые дома и объекты инфраструктуры в девяти муниципалитетах. Силы противовоздушной обороны ликвидировали порядка 30 беспилотников.