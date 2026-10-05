За сутки 3 жителя ЛНР погибли, еще 2 ранены в результате атак украинских БПЛА

За сутки 3 жителя ЛНР погибли, еще 2 пострадали в результате украинских атак За сутки 3 жителя ЛНР погибли, еще 2 ранены в результате атак украинских БПЛА

Москва5 окт Вести.За прошедшие сутки 3 мирных жителя ЛНР погибли, еще 2 получили ранения в результате атак украинских боевиков. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

В районе пгт Чернухино Перевальского … неонацисты ударили по легковому автомобилю … От полученных травм погибла 16-летняя девочка. Еще двое юношей – 19 и 17 лет – пострадали. Они оперативно доставлены в медицинское учреждение, им оказывается вся необходимая помощь написал он в своем канале в мессенджере МАХ

В Новоайдарском муниципальном округе БПЛА атаковал микроавтобус — погиб мужчина, в Станично-Луганском муниципальном округе от удара по грузовику погиб водитель.

За сутки под огнем противника оказались транспортные средства, жилые дома, объекты энергетической и гражданской инфраструктуры в Лисичанске, Кировске, Первомайске, а также в Лутугинском, Славяносербском, Беловодском муниципальных округах.

ВС РФ над территорией ЛНР уничтожены около 30 воздушных целей.