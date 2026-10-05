Москва5 октВести.За прошедшие сутки 3 мирных жителя ЛНР погибли, еще 2 получили ранения в результате атак украинских боевиков. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.
В районе пгт Чернухино Перевальского … неонацисты ударили по легковому автомобилю … От полученных травм погибла 16-летняя девочка. Еще двое юношей – 19 и 17 лет – пострадали. Они оперативно доставлены в медицинское учреждение, им оказывается вся необходимая помощьнаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
В Новоайдарском муниципальном округе БПЛА атаковал микроавтобус — погиб мужчина, в Станично-Луганском муниципальном округе от удара по грузовику погиб водитель.
За сутки под огнем противника оказались транспортные средства, жилые дома, объекты энергетической и гражданской инфраструктуры в Лисичанске, Кировске, Первомайске, а также в Лутугинском, Славяносербском, Беловодском муниципальных округах.
ВС РФ над территорией ЛНР уничтожены около 30 воздушных целей.