Москва24 сенВести.За прошедшие сутки три мирных жителя ЛНР погибли, еще трое пострадали в результате атак украинских беспилотников. Об этом рассказал глава региона Леонид Пасечник.
В Новопсковском муниципальном округе БПЛА атаковал объект коммунальной инфраструктуры, погиб электрик. В Рубежном вражеский беспилотник ударил по автомобилю, погибли двое мужчин. Еще одна женщина получила ранение. В Лисичанске в неонацисты ударили по автокрану, пострадали двое мужчиннаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Пасечник выразил соболезнования родным и близким погибших, пострадавшим он пожелал скорейшего выздоровления.