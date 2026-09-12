Москва12 сенВести.За сутки четыре мирных жителя ЛНР получили ранения в результате ударов украинских БПЛА. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.
В Северодонецке ВФУ ударили по легковому автомобилю в районе супермаркета, пострадал пожилой мужчина. На автодороге Старобельск – Марковка вражеский БПЛА нанес удар по легковому автомобилю, ранен 67-летний мужчина. На автодороге Красный Луч – Лутугино атакован гражданский грузовой автомобиль, ранены водитель и экспедиторнаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Пострадавшим оказывается необходимая медпомощь.
В результате террористических действий врага в 10 муниципалитетах повреждены транспортные средства, жилые дома, гражданские и коммунальные объекты инфраструктуры. Еще в трех муниципалитетах возникали возгорания.
Системами противовоздушной обороны и силами мобильно-огневых групп уничтожено около 130 воздушных целей.