За сутки четыре жителя ЛНР ранены в результате ударов украинских БПЛА

За сутки 4 жителя ЛНР ранены в результате террористических действий ВСУ За сутки четыре жителя ЛНР ранены в результате ударов украинских БПЛА

Москва12 сен Вести.За сутки четыре мирных жителя ЛНР получили ранения в результате ударов украинских БПЛА. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

В Северодонецке ВФУ ударили по легковому автомобилю в районе супермаркета, пострадал пожилой мужчина. На автодороге Старобельск – Марковка вражеский БПЛА нанес удар по легковому автомобилю, ранен 67-летний мужчина. На автодороге Красный Луч – Лутугино атакован гражданский грузовой автомобиль, ранены водитель и экспедитор написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Пострадавшим оказывается необходимая медпомощь.

В результате террористических действий врага в 10 муниципалитетах повреждены транспортные средства, жилые дома, гражданские и коммунальные объекты инфраструктуры. Еще в трех муниципалитетах возникали возгорания.

Системами противовоздушной обороны и силами мобильно-огневых групп уничтожено около 130 воздушных целей.