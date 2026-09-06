Москва6 сенВести.В Луганской Народной Республике в результате атак украинских беспилотников ранения получили семь мирных жителей. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник в мессенджере MAX.
ВФУ продолжают террор мирных жителей республики: семь человек получили ранениянаписал Леонид Пасечник
В Славяносербском округе при атаке на легковой автомобиль ранены двое мужчин. В Северодонецке при ударах по супермаркету и жилому дому пострадали пожилые мужчина и женщина. Также была атакована автоцистерна МЧС РФ – спасатели не пострадали.
В Свердловске при ударе по строителям и технике у моста пострадали трое рабочих.
Всего за сутки под ударами Вооруженных сил Украины оказались 14 муниципалитетов: повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры, автомобили. Силы ПВО и мобильные огневые группы ликвидировали порядка 80 беспилотных летательных аппаратов.