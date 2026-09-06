В ЛНР семь человек получили ранения при атаках ВСУ

В ЛНР в результате ударов беспилотников пострадали семь мирных жителей В ЛНР семь человек получили ранения при атаках ВСУ

Москва6 сен Вести.В Луганской Народной Республике в результате атак украинских беспилотников ранения получили семь мирных жителей. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник в мессенджере MAX.

ВФУ продолжают террор мирных жителей республики: семь человек получили ранения написал Леонид Пасечник

В Славяносербском округе при атаке на легковой автомобиль ранены двое мужчин. В Северодонецке при ударах по супермаркету и жилому дому пострадали пожилые мужчина и женщина. Также была атакована автоцистерна МЧС РФ – спасатели не пострадали.

В Свердловске при ударе по строителям и технике у моста пострадали трое рабочих.

Всего за сутки под ударами Вооруженных сил Украины оказались 14 муниципалитетов: повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры, автомобили. Силы ПВО и мобильные огневые группы ликвидировали порядка 80 беспилотных летательных аппаратов.