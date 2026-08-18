Москва18 авгВести.Пять человек пострадали в результате ударов ВСУ в Луганской Народной Республике, сообщил в MAX глава региона Леонид Пасечник.
Украинский беспилотник ударил по легковой машине в Старобельском муниципальном округе, ранив мужчин 38 и 58 лет. Еще один автомобиль был атакован БПЛА в Троицком муниципальном округе, пострадал водитель.
В Сватово зафиксировано несколько случаев атак БПЛА прицельно по людям. Неонацисты ударили по двум велосипедистамговорится в публикации
Оба велосипедиста были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.
Кроме того, за минувшие сутки в Славяносербском, Сватовском, Троицком муниципальных округах, а также в Первомайске и Кировске повреждены транспортные средства, промзона и гражданская инфраструктура, упавшие обломки дронов спровоцировали пожары на открытой местности в четырех муниципалитетах.