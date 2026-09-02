В результате беспилотных атак в ЛНР пострадали шесть мирных жителей

Шесть мирных жителей ЛНР ранены из-за ударов украинских БПЛА В результате беспилотных атак в ЛНР пострадали шесть мирных жителей

Москва2 сен Вести.Шесть мирных жителей ЛНР пострадали в результате новых атак БПЛА ВСУ. Об этом сообщил в MAX глава республики Леонид Пасечник.

В Кременной и Рубежном вражеский БПЛА ударил по легковым автомобилям, ранения получили 25-летний и 74-летний водители говорится в сообщении

Еще двое жителей – 31-летний и 66-летний мужчины – пострадали при атаках дронов в Лисичанске.

В Троицком муниципальном округе из-за беспилотника пострадал 69-летний мужчина. В результате удара еще одного беспилотника по автобусу агропромышленного предприятия работник получил осколочные ранения.

Пасечник уточнил, что всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.