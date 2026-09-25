Пасечник сообщил о шести пострадавших при атаках украинских боевиков на ЛНР

При атаках со стороны Украины на ЛНР пострадали 6 человек Пасечник сообщил о шести пострадавших при атаках украинских боевиков на ЛНР

Москва25 сен Вести.Шесть человек получили ранения в результате ударов со стороны Украины по территории Луганской Народной Республики. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Неонацисты продолжают наносить удары по территории республики: шесть человек ранены… Всем раненым своевременно оказана медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления написал руководитель региона в мессенджере МАХ

В Свердловском муниципальном округе мужчина и пожилая женщина получили ранения при ударе боевиков по многоквартирному дому. Пострадавшего пришлось доставать из-под завалов. В Старобельске мужчина был ранен при атаке вражеского дрона на грузовой автомобиль. В Северодонецке ВФУ ударили по двум транспортным средствам, в том числе принадлежащей строительной компании. Пострадали трое водителей.

Всего за последние сутки над ЛНР уничтожили порядка 90 воздушных целей. После атак зафиксированы повреждения гражданской и коммерческой инфраструктуры и машин.