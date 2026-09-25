Медведев: Польша давно воюет с Россией и каждый раз проигрывает

Медведев прокомментировал слова Сикорского о давней войне с Россией Медведев: Польша давно воюет с Россией и каждый раз проигрывает

Москва25 сен Вести.Польша действительно давно воюет с Россией, но каждый раз проигрывает. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Таким образом он прокомментировал слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что Варшава начала вести войну с Москвой еще до появления США.

Это отчасти справедливо, но он забыл добавить "и каждый раз проигрываем" написал он в своем канале в MAX

Ранее Сикорский заявил, что Польша рассчитывает разместить на новой американской базе, которая может появиться на территории республики, до 10 тысяч военнослужащих Вооруженных сил США.