Москва25 сенВести.Польша действительно давно воюет с Россией, но каждый раз проигрывает. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Таким образом он прокомментировал слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что Варшава начала вести войну с Москвой еще до появления США.
Это отчасти справедливо, но он забыл добавить "и каждый раз проигрываем"написал он в своем канале в MAX
Ранее Сикорский заявил, что Польша рассчитывает разместить на новой американской базе, которая может появиться на территории республики, до 10 тысяч военнослужащих Вооруженных сил США.