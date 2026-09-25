Польша рассчитывает принять на постоянной основе до 10 тысяч американских солдат

Польша добивается от США размещения на постоянной основе до 10 тысяч военных Польша рассчитывает принять на постоянной основе до 10 тысяч американских солдат

Москва25 сен Вести.Польша рассчитывает разместить на новой американской базе, которая может появиться на территории республики, до 10 тысяч военнослужащих Вооруженных сил США, сообщил глава польского МИД Радослав Сикорский.

Выступая на мероприятии Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations, CFR) в Нью-Йорке, Сикорский уточнил, что речь идет о расквартировании личного состава двух бригад с мощной артиллерией, укомплектованных танками и БМП.

Мы думаем, достаточно было бы двух тяжелых бригад, то есть до 10 тысяч военнослужащих, что у нас недавно и имелось приводит ТАСС слова Сикорского

Он напомнил, что в Польше уже развернута одна постоянная база американских военнослужащих — элемент системы противоракетной обороны Соединенных Штатов.

У нас в настоящее время находится на ротационной основе около 7 тысяч (американских – прим. ред.) военнослужащих. Речь идет о (возможной новой) базе (численностью, равной составу бригады – прим. ред.) сказал глава польского внешнеполитического ведомства

В то же время дипломат утверждает, что Варшава заинтересована в таком присутствии американских войск, которое укрепило бы безопасность республики и не воспринималось бы как угроза для России.

3 июня министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш официально предложил своему американскому коллеге Питу Хегсету создать в стране постоянную базу войск США.

В начале сентября Польшу посетила делегация из США, которая осмотрела возможные площадки для размещения объекта. Две недели спустя американский президент Дональд Трамп заявил о "большом прогрессе" в переговорах по данному вопросу.

Интернет-портал Wirtualna Polska со ссылкой на источники в польском правительстве сообщил, что строительство американской военной базы обойдется стране примерно в 3,2 миллиарда долларов.