Москва17 сенВести.Президент США Дональд Трамп сообщил о значительном прогрессе в части создания базы американских сухопутных сил на территории Польши. Соответствующее сообщение размещено в его соцсети Truth Social.
Достигнут значительный прогресс в направлении создания базы сухопутных сил США в Польшеговорится в посте
По словам главы Белого дома, о месте размещения базы может быть объявлено в самое ближайшее время.
Еще в июле этого года заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский сообщал, что Соединенные Штаты могут построить несколько своих военных баз на территории республики. В Польше заявляли, что наиболее вероятными местами для их размещения станут Велькопольша и Нижняя Силезия.