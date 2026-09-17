Трамп заявил о "значительном прогрессе" в создании базы США в Польше

Трамп сообщил о прогрессе в создании базы сухопутных войск США в Польше Трамп заявил о "значительном прогрессе" в создании базы США в Польше

Москва17 сен Вести.Президент США Дональд Трамп сообщил о значительном прогрессе в части создания базы американских сухопутных сил на территории Польши. Соответствующее сообщение размещено в его соцсети Truth Social.

Достигнут значительный прогресс в направлении создания базы сухопутных сил США в Польше говорится в посте

По словам главы Белого дома, о месте размещения базы может быть объявлено в самое ближайшее время.

Еще в июле этого года заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский сообщал, что Соединенные Штаты могут построить несколько своих военных баз на территории республики. В Польше заявляли, что наиболее вероятными местами для их размещения станут Велькопольша и Нижняя Силезия.