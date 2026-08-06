Трамп сообщил о строительстве в Белом доме комплекса с секретными объектами Трамп рассказал о строительстве большого военного комплекса в Белом доме

Москва6 авг Вести.Президент США Дональд Трамп рассказал о строительстве военного комплекса в Белом доме, который включает в себя, в том числе объекты, о которых он не может рассказать.

Об этом американский лидер рассказал, выступая перед сторонниками в Лас-Вегасе.

Я строю этот большой военный комплекс, включающий в себя много разных объектов, и о некоторых из них я даже не могу говорить сказал Трамп

Ранее глава Белого дома заявил, что бункер под новым бальным залом Белого дома будет уходить под землю на шесть этажей. По словам Трампа, объект включит в себя убежища, военный госпиталь и специальные помещения.