Москва6 авгВести.Президент США Дональд Трамп рассказал о строительстве военного комплекса в Белом доме, который включает в себя, в том числе объекты, о которых он не может рассказать.
Об этом американский лидер рассказал, выступая перед сторонниками в Лас-Вегасе.
Я строю этот большой военный комплекс, включающий в себя много разных объектов, и о некоторых из них я даже не могу говоритьсказал Трамп
Ранее глава Белого дома заявил, что бункер под новым бальным залом Белого дома будет уходить под землю на шесть этажей. По словам Трампа, объект включит в себя убежища, военный госпиталь и специальные помещения.