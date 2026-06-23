Москва23 июн Вести.Возможное строительство в Польше постоянной военной базы США обойдется стране в сумму около 12 млрд злотых (около $3,2 млрд). Об этом сообщил интернет-портал Wirtualna Polska со ссылкой на собственные источники в польском правительстве.

Согласно этим сведениям, строительство постоянной американской базы развернут с нуля - либо в окрестностях Познани, либо вблизи Вроцлава. Выбор этих районов объясняется тем, что там расположены крупные аэродромы.

Предполагается, что вместе с американскими военнослужащими в страну приедут и их семьи, в связи с чем базу потребуется оснастить всей нужной инфраструктурой для размещения примерно 25 тыс. человек. Из них военный персонал США составит от 11 до 15 тыс.

На сегодняшний день в Польше преимущественно на ротационной основе находятся около 10 тыс. американских военнослужащих.

Ранее, 3 июня, руководитель польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш вручил военному министру США Питу Хегсету официальное предложение об учреждении новой постоянной базы войск США в Польше. По словам главы военного ведомства, его американский коллега поддержал эту идею.

19 мая помощник военного министра США по связям с общественностью Шон Парнелл сообщил о задержке в ротации американских сил в Польше. Затем американский лидер Дональд Трамп заявил, что США направят в Польшу дополнительно 5 тыс. военнослужащих "ввиду успешного переизбрания нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого", кампанию которого он поддерживал. При этом Трамп не уточнил, какие конкретно подразделения ВС США будут отправлены в Польшу, перебросят ли их из других европейских стран и означает ли это возобновление ротации.