МО Польши: более 10 тыс. солдат США будут расквартированы в ближайшее время

В Польше расквартируют 10 тыс. солдат армии США МО Польши: более 10 тыс. солдат США будут расквартированы в ближайшее время

Москва9 июл Вести.Более 10 тысяч солдат американской армии будут расквартированы в Польше в ближайшие недели. Об этом заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

До недавнего времени в Польше находились 10 тысяч американских солдат на ротационной основе, однако США вывели из страны часть этого контингента.

Ротация, это информация от заместителя посла, должна быть возобновлена в течение ближайших недель сказал Косиняк-Камыш журналистам

10 июня сообщалось, что в ближайшее время будет принято решение о наличии постоянной военной базы США в Польше. На данный момент идет процесс планирования.