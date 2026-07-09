Москва9 июлВести.Более 10 тысяч солдат американской армии будут расквартированы в Польше в ближайшие недели. Об этом заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
До недавнего времени в Польше находились 10 тысяч американских солдат на ротационной основе, однако США вывели из страны часть этого контингента.
Ротация, это информация от заместителя посла, должна быть возобновлена в течение ближайших недельсказал Косиняк-Камыш журналистам
10 июня сообщалось, что в ближайшее время будет принято решение о наличии постоянной военной базы США в Польше. На данный момент идет процесс планирования.