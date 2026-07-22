США могут обустроить в Польше несколько постоянных военных баз

США могут разместить несколько военных баз на территории Польши США могут обустроить в Польше несколько постоянных военных баз

Москва22 июл Вести.США могут построить несколько своих военных баз на территории Польши. Об этом заявил в интервью радиостанции RadioZet заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский.

Может, несколько баз. Может, не одна. Посмотрим. В игру входит несколько вариантов, в том числе вариант, в котором будет несколько баз сообщил он

18 июня польский премьер Дональд Туск перед саммитом ЕС заявил, что власти США окончательного решения по американской базе еще не приняли.

3 июня польский министр обороны Владислав Косиняк‑Камыш предложил главе Пентагона США Питу Хегсету возвести на территории Польши постоянную военную базу и полностью спонсировать ее постройку. По словам замминистра национальной обороны Польши Цезари Томчика наиболее вероятными местами для размещения станут Велькопольша и Нижняя Силезия.