Сикорский считает, что в России отмечают День независимости от Польши

Сикорский вспомнил об изгнании из Москвы польских интервентов и ошибся Сикорский считает, что в России отмечают День независимости от Польши

Москва25 сен Вести.Глава МИД Польши Радослав Сикорский перепутал дату, говоря об изгнании поляков из Москвы во время Смутного времени в России.

В ходе выступления в ООН он заявил, что поляки "сражаются" с Россией еще до появления США.

Россия отмечает свой День независимости в честь годовщины дня, когда в 1611 году они выгнали польские войска из Кремля. Я не шучу сказал Сикорский

День народного единства в России отмечается 4 ноября, он учрежден в честь событий 1612 года, когда народное ополчение освободило Москву от польских интервентов.

Ранее вице-спикер Сейма Польши Марцин Горала раскритиковал Сикорского за угрозу добиться исключения России из ООН, прозвучавшую на заседании Совета Безопасности всемирной организации.