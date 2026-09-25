Вице-спикер Сейма Польши назвал Сикорского посмешищем после его угроз в адрес РФ

Польский депутат высмеял главу МИД Сикорского за угрозы в адрес России Вице-спикер Сейма Польши назвал Сикорского посмешищем после его угроз в адрес РФ

Москва25 сен Вести.Вице-спикер Сейма Польши Марцин Горала раскритиковал главу МИД страны Радослава Сикорского за угрозу добиться исключения России из ООН, прозвучавшую на заседании Совета Безопасности всемирной организации, сообщает Polsat News.

Парламентарий отметил, что хотя жесткая риторика в отношении РФ необходима, в случае с Польшей она приобретает гротескный характер из-за разницы в потенциалах двух стран.

Это жестко по отношению к России, но давайте не будем выставлять себя на посмешище… У меня смешанные чувства… Министр Сикорский выставил себя на посмешище заявил вице-спикер в эфире телеканала Polsat News

Комментируя высказывание Сикорского, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ИС "Вести" заявила, что глава внешнеполитического ведомства Польши дискредитировал себя, свою страну и польскую дипломатию.

Дипломат подчеркнула, что вопросы устройства ООН не входят в компетенцию Сикорского и подобных ему людей.