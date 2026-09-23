Москва23 сен Вести.Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский дискредитировал себя и страну, поэтому комментировать его заявление о возможном исключении России из ООН вряд ли является достойным занятием. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат добавила, что не ему решать вопросы, связанные с судьбой РФ.

Комментировать Сикорского, по сути, себя не уважать, потому что этот человек, который себя дискредитировал. Он продолжает дискредитировать уже даже не себя, а свою страну … польскую дипломатию … Во-вторых, единственное, почему стоит хоть как-то на это отреагировать, потому что действительно речь идет о том, что он уже покусился на Организацию Объединенных Наций и ее устройство. Не ему решать и не таким людям как он решать. И членство России в Организации Объединенных Наций … постоянное место в Совбезе ООН, оно распределялось на основе определенных критериев. И в первую очередь это, конечно, итоги Второй мировой войны сказала Захарова

Ранее официальный представитель МИД РФ иронично порекомендовала Сикорскому запастись галоперидолом вместо варенья.