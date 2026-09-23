Москва23 сенВести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично порекомендовала министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому запастись галоперидолом вместо варенья.

Ранее Сикорский признался, что создал запасы риса и варенья у себя дома на случай вооруженного конфликта.

Единственное, что ему реально нужно и прямо сейчас – галоперидол

написала Захарова в своем Telegram-канале

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что республика развернула на границе с Украиной подразделения ПВО.