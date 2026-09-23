Захарова иронично прокомментировала слова Сикорского о запасах на случай войны

Захарова порекомендовала Сикорскому запастись нейролептиками на случай войны Захарова иронично прокомментировала слова Сикорского о запасах на случай войны

Москва23 сен Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично порекомендовала министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому запастись галоперидолом вместо варенья.

Ранее Сикорский признался, что создал запасы риса и варенья у себя дома на случай вооруженного конфликта.

Единственное, что ему реально нужно и прямо сейчас – галоперидол написала Захарова в своем Telegram-канале

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что республика развернула на границе с Украиной подразделения ПВО.